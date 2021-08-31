Кондуктору не понравилось, как пахло от пожилой пассажирки (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кондуктор одного из автобусов Тюмени попыталась выгнать из транспорта пожилую пассажирку, от которой якобы плохо пахло. О скандале рассказала очевидец, разместив видео инцидента в социальной сети «ВКонтакте».

«Стала свидетелем, как кондуктор опозорила пенсионерку в автобусе. Якобы за то, что от нее плохо пахнет. При этом за бабушку заступались другие пассажиры, говорили, что это неправда. Она никому не мешала. Хотелось бы, чтобы это не осталось незамеченным. Бабушка плакала», — рассказала пользователь Сабина Гербер, разместившая пост в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

На видео, выложенном из салона автобуса, запечатлен момент конфликта. Кондуктор требует, чтобы пожилая женщина вышла. За бабушку заступаются другие пассажиры. Они стыдят сотрудницу за ее поведение, напоминая, что она находится на работе.

В пресс-службе компании «Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1» пояснили, что по факту происшествия проводится проверка. Руководство отсмотрит записи с камер и затем уже примет решение.