Путин поставил школьников в тупик вопросом по истории

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ПМЭФ-2021. Владимир Путин. Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин встретился во Владивостоке со школьниками Фото:
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Поездка Путина по Дальнему Востоку

Школьники из Всероссийского детского центра «Океан» не ответили на вопрос президента России Владимира Путина о том, сколько было лет Александру Невскому, когда он выиграл свою первую битву. Путин решил сам ответить на свой вопрос.

«Он возглавил Русское войско в 19 лет! А брату, который рядом сражался, ему было, по-моему, 16 лет», — сказал Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия-24».

Владимир Путин прилетел во Владивосток 1 сентября для встречи со школьниками. Также глава государства проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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