Путин поставил школьников в тупик вопросом по истории

Владимир Путин встретился во Владивостоке со школьниками Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Поездка Путина по Дальнему Востоку

Школьники из Всероссийского детского центра «Океан» не ответили на вопрос президента России Владимира Путина о том, сколько было лет Александру Невскому, когда он выиграл свою первую битву. Путин решил сам ответить на свой вопрос.

«Он возглавил Русское войско в 19 лет! А брату, который рядом сражался, ему было, по-моему, 16 лет», — сказал Владимир Путин на встрече, трансляция которой ведется на телеканале «Россия-24».

Владимир Путин прилетел во Владивосток 1 сентября для встречи со школьниками. Также глава государства проведет совещание по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) и примет участие в пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).