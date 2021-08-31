В Тюмени по ночам проходят нелегальные дискотеки на набережной

Тюменцы рассказали о ночных вечеринках на новой набережной Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По ночам на новой набережной Тюмени молодежь устраивает шумные вечеринки под громкую музыку. Об этом URA.RU рассказали жители частного сектора заречных микрорайонов. По их словам, после ряда жалоб полиция усилила там контроль за общественным порядком, но ночные дискотеки не прекратились.

«По ночам стало просто невозможно уснуть: громкая музыка, крики, смех. Отдыхающие на набережной совершенно не беспокоятся об отдыхе местных жителей. На замечания реагируют очень агрессивно. Потому что находятся, как правило, в нетрезвом состоянии. Сами в полицию обращаться не стали, так как считаем, что они здесь должны дежурить постоянно», — сообщила URA.RU одна из тюменок.

Другой горожанин, живущий неподалеку, рассказал в беседе с агентством, что тюменцы жаловались на вечеринки у новой набережной в полицию. После этого там появились дополнительные патрули ППС, но в целом на ситуацию с вечеринками это никак не повлияло. «Получается, что полиция дежурит на набережной примерно до 23:00, пока там гуляет много людей. А вечеринки начинаются ближе к полуночи. К этому времени никого из силовиков там уже нет. Хотя, как мы поняли, они должны всегда там находиться», — рассказал собеседник агентства на условиях анонимности.

В региональном УВД URA.RU пояснили, что горожанам в таких случаях следует обращаться в полицию. «Каждое сообщение о преступлении, либо правонарушении рассматривается в установленном законом порядке. В этом случае, к месту происшествия немедленно будет отправлен наряд сотрудников полиции для того, чтобы предотвратить эти правонарушения», — сообщили там агентству.