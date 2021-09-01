Большую часть создаваемых в России бюджетных мест получат вузы в регионах. Об этом на встрече со школьниками во Владивостоке сообщил президент РФ Владимир Путин.
«Подавляющее большинство новых бюджетных мест в вузах будет отдаваться в регионы», — рассказал Владимир Путин. Трансляция встречи идет на канале «Россия 24».
Владимир Путин встретился со школьниками в рамках марафона общества «Знание». Кроме лекции, Путин запланировал участие в заседании по развитию Дальнего Востока и в Восточном экономическом форуме. Поездка Путина по региону продлится три дня.
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