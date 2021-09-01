Крупнейшие IT-компании страны подписали соглашение о создании Альянса по защите детей в цифровой среде. За подписанием по видеосвязи наблюдал президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил компании, которые приняли в этом участие.
«Компании — учредители российского Альянса по защите детей в цифровой среде на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) утвердили добровольные обязательства по выявлению деструктивного контента и ограничению доступа детей к нему», — сообщили во время онлайн-трансляции церемонии на телеканале «Россия 24». Цель Альянса — создать благоприятную и безопасную цифровую среду для детей, которая давала бы возможность профессионального и творческого саморазвития, а также социализации в виртуальном пространстве.
Среди компаний, которые подписали соглашение, были: «Лаборатория Касперского», Яндекс, «Мегафон», МТС, «Ростелеком», «Газпром-медиа холдинг», «Вымпелком», «Национальная Медиа Группа» и Mail.ru Group. В церемонии также участвовала Елена Шмелева, руководитель фонда «Талант и успех» и омбудсмен по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова.
1 сентября Владимир Путин прилетел во Владивосток для проведения совещания по развитию Дальневосточного федерального округа (ДФО) и посещения ряда мероприятий. Президент уже провел марафон общества «Знание» в детском центре «Океан», где поговорил со школьниками.
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