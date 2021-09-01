Челябинские партии на выборах в Госдуму подыгрывают Гартунгу

Валерий Гартунг единственный, кто тратит в округе деньги на билборды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду», действующий депутат Валерий Гартунг стал единственным кандидатом, ведущим активную кампанию в Коркинском округе с использованием наружной рекламы. Остальные кандидаты от этого контента отказались и тратят средства из избирательного фона по минимуму. По мнению экспертов, это связано с рядом договоренностей.

Согласно отчету на сайте облизбиркома, более 1,7 млн рублей потратили все кандидаты, из них 1,5 млн рублей приходится на Гартунга. Билборды с его изображением есть на территории округа, соперники отказались от тиражирования своего образа. Самый большой избирательный фонд у Антона Рыжего («Единая Россия»), на его счету 40 млн рублей, но и он не тратит деньги на свои билборды.

«Кандидат постоянно встречается с жителями. Ведет активную работу в интернете, использует и другие современные технологии», — заявили URA.RU в штабе Рыжего.

Кандидат от ЛДПР Алексей Беседин заявил URA.RU, что встречается с избирателями, тратит средства на листовки и другие агитматериалы, но сознательно отказался от личных билбордов. Считает, надо продвигать бренд ЛДПР. От КПРФ баллотируется Степанида Смирнова, в партии заявили, что нет мест для билбордов с одномандатниками. «Яблоко» выдвинуло Наталью Таврину, здесь также решили сосредоточиться на продвижении бренда партии.

«Полагаю, что речь идет о неких договоренностях с Гартунгом, соперники не стали тратить ресурсы. Но возможно у них есть иные технологии по привлечению сторонников», — заявил URA.RU политтехнолог Александр Юрин.

В выборах в округе также участвуют Игорь Важенин («Новые люди»), Евгений Евсеев (Партия Роста), Сергей Крылов («Родина»), Анастасия Никонова («Гражданская платформа»), Владислав Долгов («Российская партия свободы и справедливости») и Игорь Росляков (Партия пенсионеров). У них также нет трат на билборды, связаться с этими кандидатами не удалось.