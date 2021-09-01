У закрывающегося хлебокомбината Сысерти были проблемы с налогами

Работников предприятия предупредили об увольнении Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета «Сысертский хлебокомбинат» остановил работу

У «Сысертского хлебокомбината» (Свердловская область), где останавливают производство, были проблемы с уплатой налогов. Об этом URA.RU сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области. При этом руководство предприятия не уведомило центр занятости о сокращении персонала.

«У хлебокомбината были в последнее время проблемы с уплатой налогов и руководство неоднократно вызывалось на межведомственные комиссии, но на последние заседания они даже не являлись. Писем от работников на задержку заработной платы в министерство [агропромышленного комплекса и продовольственного рынка Свердловской области] не поступало», — сообщили URA.RU в департаменте информполитики региона.

Как сообщало URA.RU, о том, что Сысертский хлебокомбинат останавливает работу стало известно 1 сентября. Более 200 работников предприятии предупредили об увольнении. Работники высказали опасение, что останутся без выплат, положенных при сокращении штата или ликвидации предприятия. Ситуацией на предприятии заинтересовалось свердловское следственное управление СК России. В ведомстве начали проверку на предприятии.