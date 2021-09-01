Год назад мэрия анонсировала, что вторая часть работ на ул. Горького полностью завершится к концу сентября Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Администрация Екатеринбурга может не исполнить обещание, данное осенью 2020 года (прежней управленческой командой) — о том, что благоустройство улицы Горького завершат к концу сентября 2021-го и продлят до улицы Куйбышева. Это следует из слов мэра Алексея Орлова, который рассказал, что ремонт завершится в октябре. У властей есть объяснение.

«В октябре мы полностью закончим благоустройство улицы Горького, которую продлим до Куйбышева. Здесь появится новый светофорный объект. И улица приобретет законченный вид», — написал в своем Instagram Орлов по итогам осмотра хода работ.

Первую часть ул. Горького (от ул. Малышева до ул. Карла Маркса) завершили в сентябре 2020-го — к открытию штаб-квартиры «Русской медной компании». В релизе горадминистрации тогда говорилось: «Уже к концу сентября следующего года строители планируют дотянуть улицу Горького до улицы Куйбышева». В техзадании к соответствующему контракту указано, что работы должны завершиться не позднее 30 сентября.

В пресс-службе мэрии в разговоре с URA.RU подчеркнули, что, если изменения в сроках работ и будут, то несущественные, и связаны они могут быть с тем, что в процессе уточнения дорожной карты ремонта, согласования ее с подрядчиком, в нее были внесены корректировки. А собеседник агентства в окружении Орлова призвал не воспринимать его слова буквально. «Ремонт завершат к концу сентября. В начале октября глава примет объект», — заверил он.

Преобразование улицы Горького было принципиально важным для мэрии. Источники URA.RU во властных структурах ранее называли этот ремонт тренировкой перед реконструкцией улицы Вайнера к 300-летию уральской столицы. Показателем значимости были жесткие кадровые решения, принимаемые экс-мэром Александром Высокинским в отношении участников проекта.