На портале Госуслуг появятся новые функции

Региональные проекты были утверждены правительством Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Возможности портала Госуслуг будут расширены региональными проектами. Соответствующие стратегии развития субъекты РФ представили на рассмотрение правительства, сообщил URA.RU вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«По поручению президента России регионы утвердили стратегии цифровой трансформации. До 1 июля документы были приняты на федеральном уровне, а теперь собственному плану цифровизации будут следовать субъекты страны. Минцифры провело большую работу по сопровождению стратегий, включая разработку типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их утверждения. Для достижения цифровой зрелости необходимы единые подходы в отраслях и регионах. Теперь у нас есть провязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит нам достичь показателей национальной цели „Цифровая трансформация“, входящей в нацпроект „Цифровая экономика“. Самые важные направления — это цифровизация госуслуг и переход субъекта на надежную и современную ИТ-инфраструктуру», — уточнил Дмитрий Чернышенко.

Замдиректора департамента координации программ и проектов Минцифры России Юрий Зарубин добавил, что ведомство координировало работу регионов на всех этапах, поэтому впервые все стратегии подготовлены по типовой форме с использованием информационной системы. «Особый акцент был сделан на качестве предоставления госуслуг. Органы власти, которые оказывают гражданам различные соцуслуги, будут планово переводить самые востребованные из них в электронный вид. В стратегиях также указаны программные продукты на базе отечественных технологий, что является ключевым мероприятием, помогающим обеспечить независимость российской инфраструктуры и защищенность киберпространства», — подчеркнул чиновник.

Стратегии регионов включают более 4,6 тысяч проектов, посвященных улучшению и ускорению развития «цифры» в субъектах. В среднем стратегии включают в себя по 10 отраслей, которым регионы будут уделять наибольшее внимание. Максимальное количество направлений цифровизации у Пермского края (18), Чувашии (17), Забайкальского края (16), по 15 отраслей включили Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан и Курская область.