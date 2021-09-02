Аналитики дали прогноз цен на жилье

В России могут снизиться цены на недвижимость. Об этом рассказал член экспертного совета Гильдии риелторов Москвы Роман Вихлянцев.
«Причины для снижения цен действительно есть. Выросла ипотечная ставка, с 1 июля пересмотрены условия льготной ипотеки на новостройки, что сделало ее гораздо менее интересной для таких регионов как Москва (сумма льготного кредита ограничена до 3 млн рублей — прим. ред.). Мы уже ощущаем падение спроса. С другой стороны, у застройщиков своя правда: был очень существенный рост цен на стройматериалы, и вряд ли они подешевеют обратно», — приводит слова Вихлянцева «Комсомольская правда».
По сведениям консалтинговой группы SRG, было замечено существенное снижение цен на вторичном рынке в Нижнем Новгороде — цена снизилась на 2,75%. По данным аналитиков, даже в Москве стоимость вторичного квадрата просела на 0,86%. В компании «Этажи» эксперты заявили, что также дешевеют новостройки в Омске, Челябинске, Перми и Уфе.
По словам Вихлянцева, в Москве можно говорить только о снижении темпов подорожания жилья. За лето прирост стоимости за вторичный жилой квадрат уменьшился на 0,4%. Застройщики продолжают поднимать цены, одновременно предлагая квартиры со скидкой. То есть сначала цены повысили на 10%, а потом на этот же процент дали скидку.
Строители в регионах жалуются на рост расходов. Все из-за того, что они не имеют возможности поднять ценники даже на пике спроса, как в столице. Купить квартиру дешевле всего до начала строительства, либо на самых начальных стадиях, отмечает руководитель направления маркетинговых исследований компании «Главстрой-Регионы» Виктория Ковалевская.
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