Представитель Путина рассказал об опасности помощи США Украине

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Большая пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий
По словам Дмитрия Пескова, военная помощь США поможет Украине в силовом урегулировании конфликта на Донбассе Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Военная помощь США может помочь Украине в силовом урегулировании конфликта на Донбассе. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Обратили внимание на планы оказания военной помощи США Украине. Считаем, что потенциально это может быть помощью для непредсказуемых действий Украины в плане попытки силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке. Это очень опасно. Мы не услышали и не увидели каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона в плане выполнения минских договоренностей. Об этом не видели ни одного слова», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине. Общая сумма пакета — 60 миллионов долларов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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