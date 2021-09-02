Представитель Путина рассказал об опасности помощи США Украине

По словам Дмитрия Пескова, военная помощь США поможет Украине в силовом урегулировании конфликта на Донбассе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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Военная помощь США может помочь Украине в силовом урегулировании конфликта на Донбассе. Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга с журналистами.

«Обратили внимание на планы оказания военной помощи США Украине. Считаем, что потенциально это может быть помощью для непредсказуемых действий Украины в плане попытки силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке. Это очень опасно. Мы не услышали и не увидели каких-либо пожеланий со стороны Вашингтона в плане выполнения минских договоренностей. Об этом не видели ни одного слова», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.

Ранее в ходе встречи президентов США и Украины Джо Байден одобрил новый пакет военной помощи Украине. Общая сумма пакета — 60 миллионов долларов.