Миллер пообещал скорый запуск «Северного потока — 2»

Алексей Миллер заявил, что первые поставки газа в Европу могут пустить в этот отопительный сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый газ по «Северному потоку — 2» в Европу могут поставить до конца года. Об этом заявил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер.

«Еще до конца этого года в этот отопительный сезон мы с вами можем поставить первый газ по газопроводу „Северный поток-2“ на европейский рынок», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова главы компании. Об этом Миллер заявил на праздничном селекторе ко Дню работника нефтяной и газовой промышленности.

«Северный поток-2» общей протяженностью 2460 км проходит от компрессорной станции «Славянская» в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии. В год через поток может проходить до 55 млрд куб. м газа.

Ранее на Восточном экономическом форуме глава Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг встал на защиту «Северного потока — 2». Шиллинг заявил, что санкции в отношении газопровода недопустимы.