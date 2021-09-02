Источник: выплаты военным РФ стартуют на следующей неделе

Размер выплаты составит 15 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российские военнослужащие получат по 15 000 рублей в качестве разовой выплаты с 6 по 12 сентября. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник.

«Единовременная выплата военнослужащим по результатам года осуществится на следующей неделе. Они получат по 15 тысяч рублей», — заявил он URA.RU.

Президент Владимир Путин подписал указы «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих» и «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах» 31 августа. Данные выплаты впервые не привязаны к окладам и званиям.