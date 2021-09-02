Источник: выплаты военным РФ стартуют на следующей неделе

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, армия, военные, военные ботинки, строй солдат, военная форма, военные учения, строй, военнослужащие
Размер выплаты составит 15 тысяч рублей Фото:

Российские военнослужащие получат по 15 000 рублей в качестве разовой выплаты с 6 по 12 сентября. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник.

«Единовременная выплата военнослужащим по результатам года осуществится на следующей неделе. Они получат по 15 тысяч рублей», — заявил он URA.RU.

Президент Владимир Путин подписал указы «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих» и «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах» 31 августа. Данные выплаты впервые не привязаны к окладам и званиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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