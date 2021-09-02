Семья убитой в Тюмени девочки не получила путинских пособий

В семье убитой девочки остались еще двое школьников, но 20 тысяч рублей к 1 сентября они не получили Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Родители девочки, убитой в Тюмени в районе Лесобаза, не оформили на остальных детей выплаты к школе, которые ранее распорядился назначить президент России Владимир Путин. Об этом URA.RU сообщила адвокат старшей сестры погибшего ребенка Марина Козырь.

«Выплаты от государства в десять тысяч рублей на школьников семья не получала. Родители — ни отец, ни мать, их просто не оформили. У мамы нет ни карты „МИР“, ни аккаунта на госуслугах. Папа сейчас заинтересовался этим вопросом, но только после нашей подсказки», — рассказала URA.RU адвокат.

Юрист занимается делом о передаче опеки на двух несовершеннолетних детей старшей сестре 9-летней девочки, чье убийство прогремело на всю страну в августе. По словам адвоката, сейчас заботу об оставшихся в семье детях практически полностью взяла на себя 18-летняя Татьяна Муравьева.

«Сейчас Тане нужно собрать в школу детей, а это немаленькие деньги. Кроме того, она занимается благоустройством могилы погибшей сестры. Похороны семье оплатили, но поставить оградку, и другие необходимые процедуры — их девушка оплачивает сама», — пояснила юрист.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени пропала, а затем была найдена мертвой 9-летняя школьница. Ее вероятного убийцу поместили под арест, а само преступление привлекло внимание всей страны к проблеме детей, исчезающих в Тюменской области с 1997 года.