Дети могут вернуться в дом на Лесобазе (на фото), где пропала их сестра, либо в жилье, где живет их бабушка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Адвокат сестры девочки, найденной убитой в Тюмени, рассказала о том, как чувствуют себя несовершеннолетние брат и сестра погибшей. В беседе с URA.RU Марина Козырь поделилась, что дети хотят вернуться домой, несмотря на страшную трагедию.

«Таня (старшая сестра пропавшей в Тюмени, и позднее найденной убитой 9-летней девочки — прим. URA.RU) постоянно ездит к детям, берет их гулять. Дети очень хотят домой, покинуть социальный центр. Потому что это не их жизнь, они привыкли жить в семье. Там, где они были все вместе. Младший брат буквально вырос у Татьяны на руках», — рассказала URA.RU адвокат Марина Козырь, которая ведет дело о назначении опеки в отношении старшей сестры убитого ребенка.

О том, что Татьяна намерена оформить опеку над младшими братом и сестрой, стало известно недавно. 18-летняя девушка приняла решение после того, как органы соцзащиты решили лишить родительских прав мать и отца несовершеннолетних. Перед этим дети были помещены в социально-реабилитационный центр.

«Сейчас мы решаем вопрос: где нам делать ремонт, где готовить местожительства детям. Либо это будет дома у бабушки в Заречном микрорайоне, либо на Лесобазе», — рассказала юрист в беседе с URA.RU.

По ее словам, даже если дети вернутся на Лесобазу, жить с отцом они не будут. В этом районе у семьи два жилых помещения, по соседству. При этом, как отметила Козырь, отец детей уже оттуда съехал.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени была найдена убитой 9-летняя школьница. Подозреваемого нашли через шесть дней. Сейчас он под арестом, в одиночной камере.