Глава Минцифры успокоил борцов с вышками 5G

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Виды Железногорска, Красноярский край, вышка сотовой связи
Сеть 5G безопасна для здоровья, заверил Максут Шадаев Фото:

Сотовая связь пятого поколения (5G) не несет никакого вреда здоровью. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.

«Опасения у людей есть. Но, мне кажется, они беспочвенные. Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит», — заверил министр во время визита в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Его цитируют РИА «Новости».

Шадаев подчеркнул, что в России есть собственное производство оборудования для сетей 5G. По нацпроекту «Цифровая экономика», 10 крупных российских городов должны быть покрыты 5G к 2022 году, а к 2024 году вышки должны быть во всех городах-миллионниках.

Против сотовой связи нового поколения выступают многие россияне. В начале пандемии они считали, что вышки 5G распространяют коронавирус. В регионах РФ проходили протесты против внедрения технологии. А депутат КПРФ Станислав Потаков грозился закопать установщиков вышек 5G.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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