Глава Минцифры успокоил борцов с вышками 5G

Сотовая связь пятого поколения (5G) не несет никакого вреда здоровью. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев.
«Опасения у людей есть. Но, мне кажется, они беспочвенные. Конечно, сейчас у 5G доказана безопасность, больше миллиона базовых станций 5G стоит во всем мире уже. Я считаю, что никакого вреда здоровью она не приносит», — заверил министр во время визита в Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики. Его цитируют РИА «Новости».
Шадаев подчеркнул, что в России есть собственное производство оборудования для сетей 5G. По нацпроекту «Цифровая экономика», 10 крупных российских городов должны быть покрыты 5G к 2022 году, а к 2024 году вышки должны быть во всех городах-миллионниках.
Против сотовой связи нового поколения выступают многие россияне. В начале пандемии они считали, что вышки 5G распространяют коронавирус. В регионах РФ проходили протесты против внедрения технологии. А депутат КПРФ Станислав Потаков грозился закопать установщиков вышек 5G.
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