Оценки в школе нужно упразднить, оставив только отметку «удовлетворительно». Об этом заявил лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский.
«Убрать и ЕГЭ, и ОГЭ — все убрать. Убрать оценки. Двойка, единица, тройка, четверка — просто удовлетворительно, если он ответил более-менее что-то, а другой оценки не должно быть», — передает слова Жириновского РИА «Новости».
Политик добавил, что нужно сделать разнообразнее программы образования и убрать ограничения по возрасту. Он привел в пример школьницу, которая в восемь лет сдала ЕГЭ и поступила в МГУ.
Ранее URA.RU рассказало о новых правилах, которые начинают действовать в школах и вузах с этого учебного года. Также министр науки и высшего образования Валерий Фальков прокомментировал идею отмены ЕГЭ для гуманитарных направлений в вузах, сообщает RT. Телеведущий Владимир Соловьев и вовсе предложил отменить Единый государственный экзамен для всех, пишет «Царьград».
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