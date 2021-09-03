Рейтинг Путина и ЕР резко вырос после начисления выплат россиянам

Доля тех, кто ответил, что не доверяет Путину, снизилась на 2% Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

После анонса выплат пенсионерам среди россиян вырос рейтинг доверия к президенту РФ Владимиру Путину и партии «Единая Россия». Об этом сообщается в исследовании «Ключевые индикаторы общественного мнения».

В исследовании сообщается, что 29 августа (после анонсов осенних выплат) доверие к Путину среди респондентов выросло до 56% (с 55% 22 августа), а «не доверяю» ответили 32% респондентов (в отличие от 34%, ответивших 22 августа), затруднились ответить 12%. После объявления о выплатах вырос рейтинг и партии «Единая Россия»: 22 августа только 27% опрошенных заявили, что, скорее всего, проголосуют за эту партию, а 29 августа — уже 30%.

Исследование о доверии Путину проводилось на основе опроса ФОМ в рамках заказа Фонда «Общественное мнение (проект ФОМ-ОМ) в период с 30 августа 2020 до 10 января 2021 года Всероссийским телефонным опросом 4000 респондентов (статистическая погрешность не превышает 1,9%) и 27—29 августа 2021 года методом интервью по месту жительства 3000 респондентов с 207 населенных пунктов 73 субъектов РФ (статистическая погрешность не превышает 2,5%). В опросе россиян спрашивали: «Вы скорее доверяете или скорее не доверяете В. Путину?».

Исследование о предпочитаемой партии проводилось на основе опроса ФОМ в рамках заказа Фонда «Общественное мнение (проект ФОМ-ОМ) в период с 30 августа 2020 до 10 января 2021 года включительно Всероссийским телефонным опросом 4000 респондентов (Статистическая погрешность не превышает 1,9%) и 27—29 августа 2021 году методом интервью по месту жительства 1500 респондентов с 104 населенных пунктов 53 субъектов РФ (статистическая погрешность не превышает 3,6%). В опросе С 30 августа 2020 года до 10 января 2021 включительно россиян спрашивали: «Если бы в ближайшее воскресенье состоялись выборы в Государственную думу, то как, за какую партию Вы бы проголосовали?», с 17 января 2021 до 27 июня 2021 года включительно россиянам задавали вопрос: «Представьте себе, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Скажите, пожалуйста, как, за какую партию Вы бы проголосовали?».

Ранее Пенсионный Фонд России объявил о единовременной выплате россиянам, которые будут иметь статус пенсионера на 31 августа 2021 года. Размеры выплаты составит 10 тысяч рублей.