Голикова поставила невыполнимую задачу по вакцинации от COVID

По словам Татьяны Голиковой, к осени Россия достигнет коллективного иммунитета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия может достичь коллективного иммунитета уже осенью. Об этом заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова на сессии марафона «Новое знание». Для этого нужно привить 90 млн человек.

«Предполагается, что РФ достигнет коллективного иммунитета осенью. Полностью привиты от коронавируса уже 38,5 млн человек», — сказала Голикова.

Как отметила вице-премьер, для достижения коллективного иммунитета необходимо привить 90 миллионов человек. То есть к осени в России должны вакцинироваться больше людей, чем привилось за год. Вакцинация в России началась 9 сентября 2020 года. За это время, по словам Голиковой, полностью привилось 38,5 млн человек.

В свою очередь, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила подъем заболеваемости ковидом осенью, пишет RT. Она также рассказала о способе влияния на тех, кто отказывается от вакцинации, сообщает «Царьград». Ранее Голикова предсказала России новые пандемии. Она отметила, что пандемия коронавируса — не единственная, с которой придется столкнуться России.