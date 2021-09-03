В офисе главы Украины отказались от выполнения минских соглашений

В офисе президента Украины заявили, что страна больше не на «крючке» минских соглашений по урегулированию конфликтов в Донбассе Фото: Карина Ванеш © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Украина больше не на «крючке» минских соглашений по урегулированию конфликтов в Донбассе. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

«Этого „крючка“ больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке… Господин Лавров, я передаю вам привет: мы снялись с крючка минских соглашений… Это огромное наше достижение, прорывное», — приводит РИА «Новости» слова Арестовича, сказанные им в эфире программы «Право на власть» телеканала «1+1». Заявление последовало после визита президента Украины Владимира Зеленского с американским президентом Джо Байденом.

В апреле глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что команда президента Украины пытается перевернуть минские договоренности. По словам Лаврова их нельзя было «спускать с крючка».