Голикова: выплаты военным будут начислены на следующей неделе. Инсайд URA.RU подтвердился

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Парад на Красной площади. Москва, десантники, десант, армия, военные, парад победы, красная площадь
Голикова подтвердила, что военные начнут получать выплаты после 5 сентября Фото:

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сроки перечисления новой единовременной выплаты военным и пенсионерам-силовикам. По ее словам, это произойдет на следующей неделе.

Такое заявление Голикова сделала на заседании правительства РФ, которое состоялось в режиме онлайн. Накануне источник URA.RU уже сообщил, что выплаты будут произведены после 5 сентября 2021 года.

Президент Владимир Путин 31 августа подписал указы «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих» и «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах». Адресаты получат по 15 тысяч рублей. Данные выплаты впервые не привязаны к окладам и званиям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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