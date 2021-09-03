Голикова подтвердила, что военные начнут получать выплаты после 5 сентября Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сроки перечисления новой единовременной выплаты военным и пенсионерам-силовикам. По ее словам, это произойдет на следующей неделе.

Такое заявление Голикова сделала на заседании правительства РФ, которое состоялось в режиме онлайн. Накануне источник URA.RU уже сообщил, что выплаты будут произведены после 5 сентября 2021 года.

Президент Владимир Путин 31 августа подписал указы «О единовременной денежной выплате отдельным категориям военнослужащих» и «О единовременной денежной выплате лицам, проходящим службу в некоторых федеральных государственных органах». Адресаты получат по 15 тысяч рублей. Данные выплаты впервые не привязаны к окладам и званиям.