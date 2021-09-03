Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко сказал школьникам, что в жизни их ждут испытания пострашнее ЕГЭ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Единый государственный экзамен — не самое страшное испытание в жизни. Об этом заявил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Коллеги, я могу сказать, что не самое это (ЕГЭ — прим. ред.) страшное испытание в вашей жизни, и точно впереди будут более тяжелые», — сказал Андрей Фурсенко на марафоне «Новое знание». Он добавил, что в ЕГЭ нет вопросов на засыпку, которые применялись в его время на вступительных испытаниях в вузах, чтобы кого-то принять или не принять.

Также государственный деятель отметил, что подготовка к ЕГЭ путем натаскивания — проблема не только школы. Фурсенко считает, что если учебные заведения будут уделять меньше внимания экзамену, то еще большему количеству родителей и школьников придется прибегать к подготовке с репетиторами.

Ранее лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о том, что нужно убрать ЕГЭ и ОГЭ, а также упразднить систему школьных оценок. А в КПРФ предложили отменить обязательный характер ЕГЭ и дать выпускникам школ выбирать между ЕГЭ и классическим экзаменом, пишет RT.