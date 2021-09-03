Из-за уральского завода в Тюмени взлетели цены на стройматериалы

Управление федеральной антимонопольной службы РФ подозревает Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) в картельном сговоре с другими компаниями. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФАС по Тюменской области. Там уточнили, что это могло привести к поддержанию монопольно высоких цен на продукцию горячекатанного проката.
«Компании «Северсталь», Магнитогорский металлургический комбинат и Новолипецкий металлургический комбинат подозреваются в поддержании монопольно высоких цен на горячекатанный прокат. Кроме того, по признакам картельного сговора на рынке металлопроката возбуждено дело в отношении АО «Сталепромышленная компания», ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «Предприятие Стройтехцентр», ООО «А Групп», ООО «УРАЛМЕТАЛЛСТРОЙ», ООО «Управление комплектации и снабжения», ООО Металлоторговая компания «КРАСО», — указано в сообщении пресс-службы УФАС по Тюменской области.
Там добавили, что в 2021 году, по сравнению с 2020, стоимость арматуры выросла на более чем 50%. В качестве одной из причин роста цен металлургические компании указывали увеличение индикаторов стоимости на зарубежных рынках. При этом, анализ антимонопольной службы показал, что цены на внутреннем рынке росли на фоне снижения внешних индикаторов.
Ранее URA.RU писало о том, что рост стоимости строительных материалов в Тюменской области за семь месяцев 2021 года составил 28,3%. Это в разы больше, чем в соседних ХМАО и ЯНАО.
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