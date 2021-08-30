В Тюменской области резко выросли цены на стройматериалы

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Клипарт. Магнитогорск, кирпичи, стройка
Материалы для строительства в Тюменской области подорожали на 28,3% Фото:

Стоимость строительных материалов в Тюменской области за семь месяцев 2021 года выросла на 28,3%: в разы больше, чем в соседних ЯНАО и ХМАО, а также выше, чем в среднем по России. Об этом URA.RU сообщили в управлении федеральной службы государственной статистики по региону.

«На конец июля 2021 года цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года в Тюменской области увеличились в среднем на 3,9% (по России — на 4,5%). При этом стоимость стройматериалов повысилась на 28,3%», — рассказали URA.RU в управлении федеральной службы государственной статистики по Тюменской области.

В соседних ЯНАО и ХМАО рост цен был не таким стремительным. Материалы для строительства там подорожали всего на 5% и 8,6% соответственно. В целом же по России, по данным Росстата, увеличение составило 25,78%.

С чем связан такой ощутимый скачок стоимости в Тюменской области, в Тюменьстате не поясняют. Направлен запрос в региональное управление Федеральной антимонопольной службы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области выросли цены на пиломатериалы. Двукратное повышение потребители связывали с пожарами, бушевавшими в регионе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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