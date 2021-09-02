Жильцы сгоревшего дома в Екатеринбурге 2 неделю сидят без крыши

Со сгоревшей крышиветром сдувает угли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Пожар в многоквартирном доме Екатеринбурга

В доме на улице Мичурина в Екатеринбурге после пожара не чинят крышу. От протечек проживающих в здании попытались спасти незакрепленным банером, рассказала URA.RU жительница пятиэтажки.

«Сегодня сильный ветер, с крыши летят угли во все стороны, обгорелые головешки, колышется огромный баннер. Ограждений нет. Аварийка управляющей компании разводит руками, что у них только сантехники и электрики. В единой дежурной диспетчерской службе МЧС, сказали, что если ничего не горит, то это не к ним. Как загорится — звоните», — рассказала местная жительница.

По ее словам, 27 августа убрали лишь мусор, который сбросили пожарные при тушении. «30 августа привезли контейнер мусорный. С крыши убрали немного деревянных остатков балок и шифера. Закрыли баннерами от протечек, но не закрепили их», — поделилась женщина. Металл же убрали только приблизительно 1—2 сентября, добавила собеседница агентства.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с «УК ЖКХ Октябрьского района», которая обслуживает дом. На звонок корреспондента никто не ответил.

Пожар в Екатеринбурге по адресу Мичурина, 98 произошел 27 августа. Горела кровля пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семерых детей. В результате пожара погибли два человека. Представитель «УК ЖКХ Октябрьского района» объяснял, что стоимость и сроки ремонта будут определены после экспертной оценки. В компании успокаивали жителей, что по прогнозу дождей не ожидается.