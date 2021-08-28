Жителей сгоревшего дома в Екатеринбурге оставили жить без крыши

Жители пятиэтажки жалуются, что их может затопить, так как у дома нет крыши Фото: «Ночные новости»

новость из сюжета Пожар в многоквартирном доме Екатеринбурга

Екатеринбуржцев оставили жить без крыши в доме на улице Мичурина, где в ночь с 26 на 27 августа произошел пожар. Об этом URA.RU рассказала жительница пятиэтажки.

По словам женщины, до четвертого этажа квартиры визуально не пострадали, однако внутри грязно, пахнет гарью, а у дома нет крыши. «После ликвидации пожара и проветривания нам разрешили зайти в дом осмотреть ущерб и, если потребуется, подать заявку на маневренный фонд (переселение в госквартиры или иные помещения), но это только для собственников жилья по предъявлению права на собственность. Все остальные в пролете. Только в понедельник будут решать», — рассказала она URA.RU.

Женщина добавила, что канализацию починили в течении дня 27 августа, включили воду, однако в выходные никакие работы не велись, их отложили до понедельника. Жильцы дома остались без крыши и электричества и переживают, что начнется дождь, который затопит все квартиры. Она также рассказала, что в пятиэтажке проживает достаточно большое количество людей, которые не являются собственниками квартир и не могут переселиться в другое жилье, поэтому вынуждены находиться в полуразрушенном доме.

Кроме того, по словам жительницы, спасатели не сразу начали тушить пожар, так как долго не могли проехать к дому. Она отметила, что дороги есть, однако везде стоят шлагбаумы. Со стороны Малышева 87 ворота заварили, а оставили только калитку для пешеходов.

Сообщение о возгорании по адресу Мичурина, 98 поступило в пожарную службу в 02:55 27 августа. Горела кровля пятиэтажного многоквартирного жилого дома. Сотрудники МЧС прибыли на место пожара через семь минут после сообщения. Из дома эвакуировали 65 человек, в том числе семерых детей. В результате пожара погибли два человека. Пункт временного пребывания разместили в общеобразовательной школе № 94. Сейчас жители дома уже вернулись в свои квартиры.