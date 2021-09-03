США представляют собой финансовый пузырь. Восстановление американской экономики происходит за счет наращивания госдолга. С таким мнением выступил сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.
«Практически все восстановление экономики США идет за счет продажи огромного количества ценных бумаг США и наращивания долга. По сути, сами США сегодня представляют собой огромный финансовый пузырь. А пузыри неизбежно лопаются», — написал Пушков в своем telegram-канале.
Пушков считает актуальной тему ухода игроков из американских облигаций и отмечает, что Россия избавилась от них несколько лет назад. Ситуацию с выводом войск США из Афганистана сенатор считает одним из первых эпизодов «падения США, как гегемона».
Ранее Пушков назвал президента России Владимира Путина «Джеймсом Бондом от политики». Такую аналогию он привел, анализируя встречу Путина с президентом США Джо Байденом.
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