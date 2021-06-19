Сенатор Пушков сравнил Путина с Джеймсом Бондом

Алексей Пушков сравнил президента РФ с Джеймсом Бондом Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Президент России Владимир Путин выглядел уверенным на встрече с главой США Джо Байденом и был готов ответить на все вопросы, поэтому он выглядел Джеймсом Бондом от политики. Об этом заявил член Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков.

Пушков сообщил, что американские обозреватели заметили различия в поведении президентов. По его словам, Байден ответил на вопросы семи журналистов и ушел со сцены через полчаса. Также президент США читал «по бумажке». «Вероятно, Байден и сам был собой не вполне доволен, раз не выдержал и дал волю чувствам, услышав незапланированный и неприятный вопрос от журналистки. Так что в этой встрече Джеймсом Бондом от политики скорее выглядел Владимир Путин, готовый ответить на любые вопросы и уверенный в себе», — написал Пушков в своем telegram-канале.

Пушков отметил, что Байден выглядел увереннее накануне саммита, а на встрече был «заметно бледнее». Он считает, что президент США не получил то, чего хотел. «Байден хотел показать себя первым и главным политиком мира — ради этого он и затевал саммит, но именно это ему не удалось. И — да, Путин смотрелся увереннее и выигрышнее. Американские обозреватели, как один, отмечают разное поведение двух президентов на пресс-конференции», — считает Пушков.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве, пишет RT. Главы государств договорились вернуть послов, подписали заявление по стратегической стабильности и поговорили об обмене заключенными.