Японцы предложили начать войну за возвращение Южных Курил

Некоторые японцы считают, что смогут вернуть Южные Курилы только военным путем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Читатели японских СМИ предложили начать войну против России или начать экономически воздействовать на Москву. Это стало их ответом на заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова. До этого он выступил против совместной хозяйственной деятельности России и Японии на Южных Курилах. Он напомнил, что Конституция РФ запрещает использование любых других юридических схем, кроме российского законодательства.

«В конце концов, то что забрали однажды, вернуть обратно крайне сложно. Единственный способ [вернуть Южные Курилы Японии]— начать войну», — предложил пользователь под ником Yuu в комментариях на интернет-портале Yahoo News Japan.

Его поддержал комментатор под ником Pne. Он предложил тратить налоги на усиление военной мощи Японии. А один из пользователей призвал японцев «захватывать и расстреливать российские рыбацкие лодки», которые заходят в территориальные воды Японии со стороны Южных Курил.

Комментатор под ником Nis предложил воздействовать на Россию экономически и прекратить с ней сотрудничество в этой сфере. По его мнению, Япония должна отказаться от российских крабов и закупать их на Аляске.

Некоторые пользователи были настроены менее агрессивно. Так, один из читателей Yahoo News Japan предложил Токио пересмотреть свои взгляды на принадлежность Южных Курил. «Япония должна перестроить свою дипломатию исходя из того, что Курилы не будут возвращены или, по крайней мере, что Россия не намерена этого делать», — написал пользователь под ником TIX.

С ним согласен другой комментатор. По его мнению, Япония уже никогда не вернет себе Курилы, но это не означает, что она должна негативно относиться к России.

А пользователь под ником Kagirinaku kuro ni chikai gur обратил внимание на то, что Токио мог сохранить свои северные территории, если бы отказался участвовать во Второй мировой войне. По его мнению, раз Япония хочет вернуть Курилы, тогда она должна признать независимым остров Окинава, который до его завоевания в конце 19 века был королевством Рюкю.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал условие для заключения мирного договора между Москвой и Токио. По его словам, Япония должна гарантировать, что США не разместят свои войска у границ России. При этом Путин назвал нонсенсом отсутствие мирного договора. По его словам, Москва никогда не отказывалась от переговоров по подписанию такого соглашения, передает «Национальная служба новостей».