Компанию Владислава Клюшина называют возможным владельцем telegram-канала «Незыгарь» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Задержанного в США российского бизнесмена Владислава Клюшина, предположительно являющегося владельцем telegram-канала «Незыгарь», собираются обвинить во вмешательстве в президентские выборы. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на адвоката Клюшина Оливера Сирика.

«Клюшина подозревают в том, что он руководил якобы имевшей место операцией российских спецслужб по вмешательству в выборный процесс. Имел отношение к хакерским атакам на серверы Демократической партии», — приводит ТАСС информацию, полученную у американских журналистов.

Клюшин также вместе с другим россиянином Иваном Ермаковым проходит в качестве обвиняемого по делу об инсайдерской торговле ценными бумагами. Последний в отчетах силовых ведомств США фигурирует в качестве сотрудника Генштаба ВС России.

Выборы президента прошли в США в ноябре 2020 года. На них кандидат от республиканцев, экс-глава государства Дональд Трамп проиграл демократу Джозефу Байдену.

Российский бизнесмен Клюшин был арестован в США 21 марта 2021 года. Он является владельцем группы М13. В 2018 году журналисты признанного нежелательным в России издания «Проект» выпустили расследование, в котором назвали М13 возможным создателем политического telegram-канала «Незыгарь».