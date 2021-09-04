В Госдуме назвали два сценария развития ситуации в Афганистане

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В Афганистане могут появиться вооруженные формирования, неподконтрольные талибам, рассказал Дмитрий Новиков Фото:
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«Талибан» захватил власть в Афганистане

Лидеры движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), захватившей власть в Афганистане, займутся восстановлением государственного строя. Но если конструктивным силам движения не удастся это сделать, то в стране постоянно будут появляться вооруженные группировки, что приведет к сильной дестабилизации в регионе. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

«Есть как минимум два сценария развития внтуриафганской ситуации. Первый сценарий связан с логикой государственного строительства. Сегодня талибы отвечают не только за свои военные подразделения, группировки, но и за организацию жизни в стране. В зависимости от того, как они с этим справятся, будет зависеть их влияние внутри страны, возможности, перспективы сохранения власти», — сказал URA.RU Дмитрий Новиков.

Также депутат не исключил появление на территории Афганистана новых неподконтрольных талибам вооруженных формирований. «Конечно, есть и другой сценарий. Если конструктивным силам внутри „Талибана“, заинтересованным в упорядочивании государственного строительства в Афганистане, не удастся удержать ситуацию, ситуация будет расползаться, будет ухудшаться экономическая ситуация, то, конечно, это будет провоцировать социальную нестабильность, появление новых вооруженных формирований, которые талибы контролировать уже не будут», — объяснил парламентарий.

Усиление радикальных движений в Афганистане будет на руку США, считает Новиков. «Внутри „Талибана“ могут выйти на первый план силы, склонные решать вопросы с помощью оружия, террора, радикальных методов. Тогда, действительно, планы США по максимальной дестабилизации региона будут реализованы», — уточнил депутат Госдумы.

Ситуация в Афганистане обострилась после вывода войск США из страны. 15 августа боевики «Талибана» установили контроль над всеми районами Кабула, а через два дня уже приступили к правлению. Посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов назвал «Талибан» «адекватными мужиками»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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