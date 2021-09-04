В США отказались от российских двигателей для своих ракет

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Американские корпорации нашли замену российским ракетным двигателям Фото:

Американские корпорации Boeing и Lockheed Martin отказались от использования российских двигателей РД-180 для производства своих тяжелых ракет Atlas V. В компаниях заявили, что вся партия продукции с компонентами из России уже продана, на смену ей придет новый ракетоноситель с двигателями американского производства.

«Все соответствующие ракеты уже проданы. На замену Atlas V придет разрабатываемый ULA тяжелый носитель Vulcan с американскими двигателями», — приводит Lenta.Ru информацию, полученную от американских журналистов.

Глава альянса двух корпораций Тори Бруно добавил, что заблаговременно закупленных российских двигателей РД-180 хватило на оснащение всех оставшихся пусков ракетоносителей Atlas V. Поэтому на данный момент США «может положить конец этим отношениям».

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял о своем желании завязать дружбу с США и Китаем в космосе. По его мнению, напряженные отношения можно изменить.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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