Рогозин признался, что поддерживает дружбу США и России

Рогозин сделал откровенное заявление об отношениях с США Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хочет, чтобы Россия была партнером с США и Китаем в космосе. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Если мы не можем работать с США — не по нашей вине. Я думаю, что это можно изменить. Но если этого не происходит, то, чтобы разделить ответственность, риски, деньги, нам нужны, естественно, другие партнеры», — цитирует Рогозина CNN.

На слова Рогозина директор НАСА Билл Нельсон ответил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Роскосмосом. Также он планирует встретиться с Рогозиным позже в этом году, вероятно в России.

Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что у госкорпорации «Роскосмос» ограничено финансирование. В связи с этим он не видит смысла гнаться за американцами в космической сфере.