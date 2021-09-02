Рогозин признался, что поддерживает дружбу США и России

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, рогозин дмитрий
Рогозин сделал откровенное заявление об отношениях с США Фото:

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин хочет, чтобы Россия была партнером с США и Китаем в космосе. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Если мы не можем работать с США — не по нашей вине. Я думаю, что это можно изменить. Но если этого не происходит, то, чтобы разделить ответственность, риски, деньги, нам нужны, естественно, другие партнеры», — цитирует Рогозина CNN.

На слова Рогозина директор НАСА Билл Нельсон ответил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Роскосмосом. Также он планирует встретиться с Рогозиным позже в этом году, вероятно в России.

Ранее Дмитрий Рогозин говорил, что у госкорпорации «Роскосмос» ограничено финансирование. В связи с этим он не видит смысла гнаться за американцами в космической сфере.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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