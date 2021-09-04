04 сентября 2021

В Новом Уренгое сделают еще одну развязку

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Пресс-тур по маршруту «ЧЕЛЯБИНСК – ЕКАТЕРИНБУРГ» автомобильная дорога федерального значения М-5 «Урал». Челябинск, м5, автотранспорт, трасса, дорога
В проекте не только развязка, а целая объездная в восточной части города Фото:

В Новом Уренгое сделают еще одну развязку. Об этом заявил на открытии долгожданной развязки «Солнечная» губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

«В Новом Уренгое в скором времени появится еще одна развязка», — сообщил губернатор Дмитрий Артюхов на встрече. В проекте не только развязка, а целая объездная в восточной части города, уточнил он.

Глава Ямала вместе с Андреем Вороновым, Владимиром Якушевым и Дмитрием Кобылкиным запустили движение по транспортной развязке «Солнечная». Первыми по автодороге проехала колонна рабочей техники.

Ранее сообщалось, что мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов должен ускорить развитие города, запустив модернизацию транспорта и активное строительство. Об этом заявил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов на совещании с градоначальником.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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