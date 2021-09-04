Мишустин назвал условие для успешной карьеры через 5-10 лет

Достигнуть успеха смогут те, кто нестандартно и глубоко мыслит, считает Михаил Мишустин Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Через пять-десять лет будут востребованы те люди, которые смогут соединять цифровые технологии с предметными профессиональными знаниями в других областях. Такое предположение выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин на просветительском марафоне «Новое знание».

«Успех будет приходить к тем из вас, кто научится соединять свои знания о „цифре“ с предметными профессиональными знаниями в других областях. В обществе будущего будут цениться люди, мне кажется, способные нестандартно и глубоко мыслить», — приводит 5-tv.ru ответ Михаила Мишустина на вопрос студента Российского технологического университета (МИРЭА) Леонида Скрабова.

Просветительский марафон «Новое знание» проходил с 1 по 3 сентября. В первый день со школьниками пообщался президент РФ Владимир Путин, который прибыл для этого во Всемирный детский центр «Океан» во Владивостоке. Глава государства ответил на вопросы учащихся и обсудил с ними актуальную мировую и российскую повестку. Также в рамках марафона с лекциями для школьников выступили глава МИД РФ Сергей Лавров, боец UFC Хабиб Нурмагомедов, рэпер Баста (Василий Вакуленко) и другие.