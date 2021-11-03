В Челябинске с 8 ноября начнет работать «горячая линия» по QR-кодам, необходимым при режиме ограничений, введенных из-за коронавируса. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«Жители смогут задать все вопросы по получению QR-кода, подтверждающего наличие сведений о вакцинации от COVID-19 или о перенесенной болезни в течение последних шести месяцев. С понедельника специалисты комплексных центров социального обслуживания населения начнут консультировать граждан», — заявили в мэрии.
На сайте мэрии выложены телефоны, по которым следует звонить. Отвечать на вопросы будут с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:00.
С конца сентября в области доступ в заведения культуры и спорта возможен только по QR-коду. С 30 октября в список таких мест добавили ТРК и заведения сферы услуг. 3 ноября список расширили, с 1 декабря QR-коды будут обязательны при посещении ресторанов и кафе. URA.RU подготовило полный список ограничений, введенных в регионе из-за COVID-19.
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