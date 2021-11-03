Социальные сети возмутило, что в России до сих пор эксплуатируют самолет, который выпустили более 50 лет назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета В Иркутской области разбился Ан-12

Самолет Ан-12, перевозивший продукты из Якутска в Иркутск, потерпел крушение во время захода на посадку. На борту находились семь человек, все они погибли. СМИ сообщили, что разбившийся самолет эксплуатировался 53 года. Эта информация вызвала бурные обсуждения в социальных сетях.

Ранее заслуженный летчик-испытатель, Герой России Магомед Толбоев сообщил в разговоре с URA.RU, что России нет заводов, которые могли бы ремонтировать Ан-12. Также на них давно не выпускают запчасти. Толбоев также отметил, что самолет не оборудован под тяжелые погодные условия. Летчик выразил недоумение, почему Ан-12 до сих пор летают.

С ним оказались солидарны пользователи социальных сетей. Некоторые отметили, что следователям не стоит искать причины авиакатастрофы — по их мнению, ничего другого от самолета, который летал более 50 лет, ожидать не стоило. Пользователи окрестили Ан-12 «инновационным дроволетом» и пошутили, что они летают «как минимум с 1812 года».

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