Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram и Facebook

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Российские пользователи отправили около 2000 жалоб на сбои в работе Instagram Фото:

У пользователей социальных сетей Instagram и Facebook по всему миру появились проблемы с доступом. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Проблемы в работе соцсетей начались примерно в 20:55 (мск). За час из России было отправлено почти 2000 жалоб от пользователей Instagram.

Ранее сообщалось о массовом сбое Facebook, Instagram и WhatsApp, который продлился шесть часов. Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов. Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы с YouTube.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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