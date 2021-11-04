Пользователи жалуются на сбои в работе Instagram и Facebook

Российские пользователи отправили около 2000 жалоб на сбои в работе Instagram Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

У пользователей социальных сетей Instagram и Facebook по всему миру появились проблемы с доступом. Об этом сообщается на сайте Downdetector.

Проблемы в работе соцсетей начались примерно в 20:55 (мск). За час из России было отправлено почти 2000 жалоб от пользователей Instagram.

Ранее сообщалось о массовом сбое Facebook, Instagram и WhatsApp, который продлился шесть часов. Пользователи Сбербанка пожаловались на сбои в работе интернет-сервисов. Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы с YouTube.