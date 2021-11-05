Суд вынес решение в пользу России по делу ЮКОСа

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Клипарт правосудие. Москва, молоток, судебное заседание, правосудие, суд, судебные слушания
Суд освободил Россию от выплаты 50 млрд долларов по делу ЮКОСа Фото:
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Последствия дела ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов вынес решение по делу ЮКОСа о взыскании с Российской Федерации более 50 миллиардов долларов. Суд постановил пересмотреть решение.

«Верховный суд отменил решение апелляционного суда Гааги и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения», — говорится в решении суда. Текст приводит ТАСС.

Ранее на официальном сайте Минюста РФ сообщалось, что решение Верховного суда Нидерландов по делу акционеров ЮКОСа является необоснованным и будет обжаловано. Ходатайство в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа Россия направила в конце октября, пишет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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