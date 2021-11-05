Суд вынес решение в пользу России по делу ЮКОСа

Верховный суд Нидерландов вынес решение по делу ЮКОСа о взыскании с Российской Федерации более 50 миллиардов долларов. Суд постановил пересмотреть решение.
«Верховный суд отменил решение апелляционного суда Гааги и направил дело на повторное рассмотрение в апелляционный суд Амстердама для вынесения решения», — говорится в решении суда. Текст приводит ТАСС.
Ранее на официальном сайте Минюста РФ сообщалось, что решение Верховного суда Нидерландов по делу акционеров ЮКОСа является необоснованным и будет обжаловано. Ходатайство в Верховный суд Нидерландов с просьбой приостановить исполнение решений по искам бывших акционеров ЮКОСа Россия направила в конце октября, пишет телеканал 360.
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