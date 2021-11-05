В Облучье 27 врачей отказались делать прививку от коронавируса и уволились Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Жителей города Облучье (Еврейская автономная область), где врачи «скорой» массово заявили об увольнении, смогут оперативно обеспечить всей необходимой медицинской помощью. Об этом заявил внештатный специалист по скорой медицинской помощи Минздрава РФ Сергей Багненко.

«Население города Облучье будет обеспечено необходимой скорой медицинской помощью. Восполнить недостающие бригады позволит перераспределение действующих работников и привлечение дополнительных специалистов. В Еврейскую автономную область уже направлен представитель Главного внештатного специалиста по скорой медицинской помощи для разрешения возникшей проблемы и для прямого диалога с участниками ситуации», — сказал Багненко.

То, что жители Облучья не останутся без помощи, пообещал и начальник департамента здравоохранения Еврейской автономной области Андрей Лебедев. «На участке, который обслуживают отделения ОГБУЗ „Станция скорой медицинской помощи“, расположенные в Облученском районе, проживают около 25 тысяч человек. Без медицинской помощи не останется ни один пациент. Медицинским работникам, сейчас очень важна помощь со стороны населения, и помощь эта заключается в том, чтобы каждый житель региона сделал правильный выбор в отношении своего здоровья — и сделал прививку», — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что в регионе в достаточном количестве имеются койко-места, лекарственные препараты для лечения пациентов и средства индивидуальной защиты для медицинских работников. «У нас есть все необходимое, чтобы победить этот вирус. У нас есть средство для профилактики новой коронавирусной инфекции — вакцины. За всю историю человечества у нас никогда не было более надежного оружия в борьбе с вирусами, чем вакцины», — подчеркнул он.

Ранее весь коллектив скорой помощи города Облучье в ЕАО (Еврейская автономная область) уволился из-за несогласия с обязательной вакцинацией от коронавируса. Заявления на увольнение написали сначала 15 человек. Впоследствии их число выросло до 27. В департаменте информполитики губернатора области заявили, что решение покинуть свое рабочее место из-за нежелания вакцинироваться — это законное право сотрудников. Однако решение врачей осудил президент Национальной медицинской палаты (НМП) Леонид Рошаль. Он подчеркнул, что «ставить под удар пациентов и не оказывать им помощь — это преступление, которое не может найти оправдание».