Россия требует от США компенсации в сотни тысяч долларов

Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипсобственности Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Россия требует компенсации за простой изъятой в США дипломатической собственности, счет идет на сотни тысяч долларов. Об этом заявил советник-посланник посольства в Вашингтоне Сергей Кошелев.

По словам Кошелева, речь идет о шести конфискованных объектах. «Мы не имеем доступа, мы не можем сказать, в каком состоянии инженерные коммуникации, не можем сказать, в каком состоянии оставленные там материальные ценности. Могу вас заверить, что это многие десятки, а то и сотни тысяч долларов», — передает его слова РИА «Новости».

При этом Кошалев отметил, что ответственность за поддержание зданий в нормальном состоянии несет посольство. Если случится авария, претензии предъявят российской стороне.

Власти США объявили о закрытии генконсульства России в Сан-Франциско, а также торгпредств в Вашингтоне и Нью-Йорке в сентябре 2017 года. В марте 2018 года было объявлено о закрытии генконсульства России в Сиэтле (здание было арендовано) и резиденции генконсула (а это дипломатическая собственность РФ). Позже в России закрыли два посольства США в Екатеринбурге и Владивостоке. Госдеп связал это с ситуацией с российскими и американскими дипломатами в 2017 году, пишет «Национальная служба новостей».