Остановлена прокачка газа по трубопроводу «Ямал — Европа». Это второй случай за неделю

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Прокладка нового газопровода высокого давления. Газпром газораспределение Екатеринбург, газопровод, прокладка газопровода, монтаж газопровода
Прокачу газа уже останавливали 30 октября Фото:

Прокачка топлива по газопроводу «Ямал — Европа» остановлена второй раз в течение недели. Такие данные приводит немецкий оператор Gascade.

«Поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет порядка 139,5 тыс. куб. м в час» — приводит ТАСС информацию оператора.

В прошлый раз прокачку газа по трубопроводу «Ямал — Европа» останавливали 30 октября. В «Газпроме» объясняли это тем, что колебания спроса российского газа в Европе зависят от нужд потребителей. Спустя несколько дней простоя, 4 ноября, газопровод восстановил свою работу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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