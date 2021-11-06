Прокачу газа уже останавливали 30 октября Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Прокачка топлива по газопроводу «Ямал — Европа» остановлена второй раз в течение недели. Такие данные приводит немецкий оператор Gascade.

«Поставки газа прекратились в период с 09:00 до 10:00 мск. После этого начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении из Германии в Польшу. Сейчас он составляет порядка 139,5 тыс. куб. м в час» — приводит ТАСС информацию оператора.

В прошлый раз прокачку газа по трубопроводу «Ямал — Европа» останавливали 30 октября. В «Газпроме» объясняли это тем, что колебания спроса российского газа в Европе зависят от нужд потребителей. Спустя несколько дней простоя, 4 ноября, газопровод восстановил свою работу.