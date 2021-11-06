Премьер Баварии: необходимо запустить «Северный поток —2» до зимы

По мнению Маркуса Зедера, нужно стабилизировать цены на газ до наступления холодной зимы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

Необходимо как можно скорее запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы остановить цены на газ перед холодной зимой. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью медиагруппе Funke.

«Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод „Северный поток — 2“, чтобы привести в порядок цены на газ», — цитирует Маркуса Зедера ТАСС.

По его словам, нельзя наблюдать за тем, как стоимость газа на европейском рынке повышается перед холодной зимой, не предприняв никаких действий. «„Северный поток — 2“ был бы просто надежной основой стабильного получения газа в Германии», — заключил баварский премьер-министр.

Ранее сообщалось, что, по мнению главы энергетического комитета Бундестага Клауса Эрнста, сертификация «Северного потока — 2» вряд ли закончится до конца 2021 года. Bloomberg считает, что открытие российского газопровода может быть перенесено на День Победы.