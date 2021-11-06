06 ноября 2021

Премьер Баварии: необходимо запустить «Северный поток —2» до зимы

© Служба новостей «URA.RU»
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По мнению Маркуса Зедера, нужно стабилизировать цены на газ до наступления холодной зимы Фото:
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Необходимо как можно скорее запустить газопровод «Северный поток — 2», чтобы остановить цены на газ перед холодной зимой. Об этом заявил премьер-министр Баварии Маркус Зедер в интервью медиагруппе Funke.

«Необходима разумная стратегия обеспечения энергоснабжения. Для этого целесообразно в скором времени запустить трубопровод „Северный поток — 2“, чтобы привести в порядок цены на газ», — цитирует Маркуса Зедера ТАСС.

По его словам, нельзя наблюдать за тем, как стоимость газа на европейском рынке повышается перед холодной зимой, не предприняв никаких действий. «„Северный поток — 2“ был бы просто надежной основой стабильного получения газа в Германии», — заключил баварский премьер-министр.

Ранее сообщалось, что, по мнению главы энергетического комитета Бундестага Клауса Эрнста, сертификация «Северного потока — 2» вряд ли закончится до конца 2021 года. Bloomberg считает, что открытие российского газопровода может быть перенесено на День Победы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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