Глава «Уральских авиалиний» высказался о борте, севшем в кукурузу. «Он никому не нужен»

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Пресс-конференция по аварийной посадке рейса U6178 в Подмосковье. Екатеринбург, юсупов дамир
Самолет пилотировал Дамир Юсупов Фото:
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Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал о судьбе самолета, который в 2019 году посадил на кукурузное поле летчик-герой Дамир Юсупов. По словам Скуратова, самолет ждет утилизация.

«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать», — цитирует Скуратова РБК. По его словам, лайнер отправят в утиль после завершения расследования ЧП и получения разрешения на это от СКР.

Скуратов добавил, что в данный момент машина лежит на спецплощадке в Жуковском. Уже подготовлен отчет Межгосударственного аивационного комитета об аварии лайнера. Сейчас его обсуждают с представителями Росавиации.

Инцидент с лайнером случился летом 2019 года. Борт «Уральских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Жуковский, столкнулся с птицами и совершил посадку на кукурузном поле. На борту были 233 человека, обошлось без жертв.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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