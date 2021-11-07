Самолет пилотировал Дамир Юсупов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал о судьбе самолета, который в 2019 году посадил на кукурузное поле летчик-герой Дамир Юсупов. По словам Скуратова, самолет ждет утилизация.

«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать», — цитирует Скуратова РБК. По его словам, лайнер отправят в утиль после завершения расследования ЧП и получения разрешения на это от СКР.

Скуратов добавил, что в данный момент машина лежит на спецплощадке в Жуковском. Уже подготовлен отчет Межгосударственного аивационного комитета об аварии лайнера. Сейчас его обсуждают с представителями Росавиации.

Инцидент с лайнером случился летом 2019 года. Борт «Уральских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Жуковский, столкнулся с птицами и совершил посадку на кукурузном поле. На борту были 233 человека, обошлось без жертв.