Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов рассказал о судьбе самолета, который в 2019 году посадил на кукурузное поле летчик-герой Дамир Юсупов. По словам Скуратова, самолет ждет утилизация.
«Он никому не нужен. Его необходимо утилизировать», — цитирует Скуратова РБК. По его словам, лайнер отправят в утиль после завершения расследования ЧП и получения разрешения на это от СКР.
Скуратов добавил, что в данный момент машина лежит на спецплощадке в Жуковском. Уже подготовлен отчет Межгосударственного аивационного комитета об аварии лайнера. Сейчас его обсуждают с представителями Росавиации.
Инцидент с лайнером случился летом 2019 года. Борт «Уральских авиалиний» вылетел из московского аэропорта Жуковский, столкнулся с птицами и совершил посадку на кукурузном поле. На борту были 233 человека, обошлось без жертв.
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