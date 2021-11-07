Мишустин дал Екатеринбургу миллионы на трамвай до Академического

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Смог над Екатеринбургом, задымление, смог, район академический, грязный воздух
В Москве задумались о строительстве трамвайной линии в Академический Фото:

Екатеринбург и Уфа получат крупные суммы на развитие инфраструктуры. На это досрочно выделят более 1,1 миллиарда рублей.

«Речь, в том числе, идет о реконструкции улиц Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Токарей в Екатеринбурге. Здесь появится трамвайная линия, которая улучшит транспортную доступность Академического района», — говорится в соответствующем распоряжении федерального правительства.

В Уфе деньги пойдут на строительство водовода (23,4 км.) в Кировском и Демском районах. «В будущем это позволит возвести 16 млн кв. м жилья и обеспечить территорию коммунальной инфраструктурой», — отмечается в документе.

В распоряжении уточняется, что данные деньги были запланированы в бюджете на 2022—2023 годы. Но перечислят их уже сейчас.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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