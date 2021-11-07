Политолог: НАТО готовит Украину к войне с Россией

НАТО не планирует принимать Украину в альянс, заявил политолог Олег Неменский Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

новость из сюжета Война на Украине

НАТО готовит Украину к вооруженному конфликту с Россией, считает политолог Олег Неменский. При этом Брюссель даже гипотетически не рассматривает вступление Киева в альянс.

«Военное проникновение сил натовских стран на Украину действительно имеет место. Бывшую советскую республику готовят к войне с Россией. Реализация данного сценария стала бы огромной трагедией для двух государств», — приводят слова Олега Неменского argumenti.ru.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Первой об этом сообщила газета The Washington Post. По данным издания, что официальные лица США и Европы обеспокоили видео из социальных сетей, на которых предположительно российские военные перевозят танки и ракеты на юг и запад страны. Затем похожие сведения опубликовала газета Politico. Она ссылалась на снимки спутника, на котором российские войска предположительно сконцентрировались возле города Ельни на границе с Россией и Беларусью. Затем о «необычной активности» русской армии заявил Пентагон. В посольстве РФ в Вашингтоне предложили Госдепу предложили «посмотреть в зеркало», поскольку американские военные «безрассудно бродят по миру и оставляют после себя хаос».