Политолог: НАТО готовит Украину к войне с Россией

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НАТО не планирует принимать Украину в альянс, заявил политолог Олег Неменский Фото:
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Война на Украине

НАТО готовит Украину к вооруженному конфликту с Россией, считает политолог Олег Неменский. При этом Брюссель даже гипотетически не рассматривает вступление Киева в альянс.

«Военное проникновение сил натовских стран на Украину действительно имеет место. Бывшую советскую республику готовят к войне с Россией. Реализация данного сценария стала бы огромной трагедией для двух государств», — приводят слова Олега Неменского argumenti.ru.

Ранее в американских СМИ появилась информация, что Россия стягивает свои войска к границам Украины. Первой об этом сообщила газета The Washington Post. По данным издания, что официальные лица США и Европы обеспокоили видео из социальных сетей, на которых предположительно российские военные перевозят танки и ракеты на юг и запад страны. Затем похожие сведения опубликовала газета Politico. Она ссылалась на снимки спутника, на котором российские войска предположительно сконцентрировались возле города Ельни на границе с Россией и Беларусью. Затем о «необычной активности» русской армии заявил Пентагон. В посольстве РФ в Вашингтоне предложили Госдепу предложили «посмотреть в зеркало», поскольку американские военные «безрассудно бродят по миру и оставляют после себя хаос».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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