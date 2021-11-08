Жителей уральских регионов ждет неделя парада планет

Луна и другие планеты окажутся по одну сторону от Солнца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей, а также ХМАО, ЯНАО и Пермского края смогут в первой половине начинающейся недели увидеть малый парад планет. Инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев рассказал URA.RU, как и в какое время выстроятся небесные тела.

«В целом предстоящее событие можно назвать мини-парадом планет: у самого горизонта будет видна Венера, чуть восточнее можно увидеть Луну, затем Сатурн и Юпитер. К сожалению, для парада планет они не находятся в узком поле зрения: на него обычно требуется не более 10 градусов. А здесь их будет разделять почти 50 градусов, если считать от Юпитера до Венеры. Но что-то похожее на парад планет есть», — сказал Владилен Санакоев.

Астроном уточнил, что уже вечером 8 ноября сразу после захода Солнца Луна окажется рядом с Венерой. Затем, 9 ноября, Луна встанет между Венерой и Сатурном. 10 ноября Луна будет рядом с Сатурном, а 11 ноября появится рядом с Юпитером. «Все это будет видно только вечером в юго-западной части неба», — добавил ученый.