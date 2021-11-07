Шойгу назвал цели НАТО в Черном море

Военные корабли США и НАТО, заходящие в акваторию Черного моря, проверяют защиту российских границ от возможно вторжения. Поэтому Москва готова к любым возможным провокациям с их стороны, находящихся в акватории Черного моря. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Это такая почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы. В любое время, в любой момент возможны любые провокации», — заявил Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».
Министр также отметил, что военные суда РФ в настоящее время занимаются сопровождением американских кораблей. Задача российских военных — не допустить любых провокаций, подобных недавнему инциденту с британским судном.
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