Шойгу назвал цели НАТО в Черном море

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, шойгу сергей
Сергей Шойгу ожидает провокации от американских эсминцев в Черном море Фото:

Военные корабли США и НАТО, заходящие в акваторию Черного моря, проверяют защиту российских границ от возможно вторжения. Поэтому Москва готова к любым возможным провокациям с их стороны, находящихся в акватории Черного моря. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Это такая почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы. В любое время, в любой момент возможны любые провокации», — заявил Шойгу в эфире программы «Москва. Кремль. Путин».

Министр также отметил, что военные суда РФ в настоящее время занимаются сопровождением американских кораблей. Задача российских военных — не допустить любых провокаций, подобных недавнему инциденту с британским судном.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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