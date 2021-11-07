Летчик поспорил с авиакомпанией о судьбе севшего в кукурузе A321

Утилизация и перевозка лайнера обойдется авиакомпании в 20 тысяч долларов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Самолет «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в Подмосковье

Утилизация самолета Airbus A321-211, который в 2019 году удачно сел в кукурузном после попадания в двигатели стаи птиц, не принесет авиакомпании прибыли. Об этом URA.RU рассказал экс-президент Федерации любителей авиации, заслуженный летчик-испытатель СССР Виктор Заболотский. Так он отреагировал на решение гендиректора «Уральских авиалиний» Сергея Скуратова утилизировать самолет.

«У меня уже не хватает переживаний из-за утилизации советской авиации. Росавиация дала добро на то, чтобы утилизировать все самолеты старше 20 лет. Для меня эта ситуация неудивительна. Ну что значит — утилизировать? С металла можно получить 20 тысяч долларов. При этом сама утилизация и перевозка лайнера стоит столько же. Будет ноль на ноль, и у коммерческих структур не будет прибыли. В любом случае решение об этом принимает авиакомпания», — заявил он в разговоре с URA.RU.

Заболотский также не считает разумным делать из легендарного самолета памятник. По его словам, на это есть две причины.

«Подобные самолеты в качестве памятников занимают огромную площадь. Возникает вопрос — куда его поставить? Оставить в закрытом месте — к нему, как говорится, не прорастет народная тропа. На открытом месте из него сразу сделают помойку, и за ним нужно будет постоянно смотреть, обслуживать и так далее. Так что если и делать памятник, то только на видном месте», — пояснил он.

Ранее Сергей Скуратов рассказал о судьбе самолета, который стал известен на всю Россию. По словам Скуратова, воздушное судно, которое было успешно посажено на кукурузное поле летчиком-героем Дамиром Юсуповым, ждет утилизация. «Он никому не нужен», — подытожил гендиректор авиакомпании.

У лайнера A-321 во время взлета отказали оба двигателя: он столкнулся со стаей чаек. Благодаря точным действиям экипажа все 233 человека, находившиеся на борту лайнера, выжили. После этого фраза-инструкция для успешно эвакуированных из салона пассажиров «Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы» бортпроводника Дмитрия Ивлицкого стала крылатой.