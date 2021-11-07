Задержаны участники массовой драки в Подмосковье

Полиция задержала семь участников массовой драки в Подмосковье. В отношении них возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
«В настоящее время сотрудники полиции доставили в УМВД семерых молодых людей, активно принимавших участие в конфликте», — приводит ТАСС информацию, полученную в пресс-службе ГУМВД по Московской области. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство»
Ранее стало известно, что в подмосковном Домодедово произошла массовая драка. В потасовке участвовали несколько десятков человек.
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